Serie Gladbacher Lesebuch (47) : Kriegsende, Feuerwehr und Ehe-Erinnerung

Mönchengladbach Als der Autor in die Freiwillige Feuerwehr eintrat, gab es noch keine Berufsfeuerwehr in Rheydt.

Vom Ende des Krieges 1945 ist nicht mehr viel in Erinnerung. Ich bin Jahrgang 1935, meine Frau 1938. Die Sirenen heulten beim Bombenalarm, Brandgefahr und Entwarnung, runter in den Keller, rauf in die Wohnung. Das waren die Eindrücke. Wir mussten 1942 raus aus Rheydt nach Wesenberg. Mein Vater und mein Bruder waren in Gefangenschaft, deshalb musste ich 1949 eine Arbeitsstelle annehmen – in einer Firma für 75 Pfennig Stundenlohn bei 50 Stunden Arbeit in der Woche. 1950, als mein Vater und mein Bruder wieder zu Hause waren, habe ich eine Lehre als Maschinen-Schlosser gemacht.