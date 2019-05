Serie Gladbacher Lesebuch (47) : Der bitterkalte Winter nach dem Krieg

Frauen bücken sich nach Kohlenstücken oder klettern gar gleich ganz auf den Waggon eines Kohlenzuges und stehlen das begehrte Heizmaterial. Im kalten Winter 1946/47 hatte Josef Kardinal Frings seine Silvesterpredigt gehalten, in der er Kohlenklau moralisch zu erlauben schien. Foto: dpa

Mönchengladbach Klompen dienten als Schuhe, im Schlafzimmer gefroren die Fenster, und es gab kaum etwas zum Heizen. „Fringsen“ war die Lösung.

Winter 1946/47 – der Zweite Weltkrieg war gerade zu Ende, und es war sehr kalt. Es war der kälteste Winter seit Jahrzehnten. Ich war sieben Jahre alt und im ersten Schuljahr. Mein Vater war im Krieg gefallen, meine Mutter, mein jüngerer Bruder und ich lebten bei der Oma in einem Haushalt. Warme Winterkleidung gab es nicht, und wenn, dann nur im „Tauschsystem“. Da Mutter nähen und Oma stricken konnte, kamen wir so gerade zurecht. Aber beim Schuhwerk hörte es schon auf. Also bekam ich, wie auch viele andere Kinder, Klompen (Holzschuhe). Damit für Wärme und Halt gesorgt war, strickte Oma ein Paar dicke Socken. In der Schule mussten die Klompen ausgezogen werden und wurden neben der Bank geparkt. (Wegen der Geräuschkulisse) Es lag viel Schnee und beim nachmittäglichen Schlittenfahren waren die Kinder im Vorteil, die richtige Schuhe hatten. Ich hatte zwar richtige Lederschuhe, aber die waren nur für „Gut“ und wurden höchstens zum Kirchgang angezogen. Nun ja, lieber mit Klompen draußen spielen als drinnen in der Küche hocken. Diese Holz-Dinger hatten gegenüber normalem Schuhwerk Vor- und Nachteile. Die Vorteile: Sie waren warm und brauchten nicht gewachst zu werden. Die Nachteile: Schnelles Laufen konnte man vergessen, und versuchte man, damit Fußball zu spielen, war bei einem Zusammenstoß zweier Klompen ein Totalschaden programmiert. Das gab dann zu Hause großen Ärger.

Da für einen Schlitten kein Geld da war, hat ein Onkel mir einen Schlitten aus Winkeleisen zusammengeschweißt. Der war so schwer, dass ich den kaum einen kleinen Hügel hinauf bekam. Aber runter war er nicht mehr zu bremsen, und es durfte am Ende der Bahn keiner im Wege stehen, der wurde weggeputzt. Die Schlittenbahnen für die Honschaft Bell waren die obere Kochschulstraße (Dä jrönne Bersch), dann ein kleiner Verbindungsweg zwischen Mülgaustraße und Beller Straße (De Pongs Slepp) und vom Odenkirchener Gymnasium runter, über die Mülgaustraße bis zur Niers. Das war sehr gefährlich, weil dort die Straßenbahn, manchmal ein Pferdefuhrwerk, und schon mal ein Auto vorbeifuhr. So musste immer einer „Wache“ schieben

Leider wurde es beim Schlittenfahren viel zu früh dunkel. Gott sei Dank, denn wir Kinder waren von Kopf bis Fuß durchgefroren. Zu Hause hatten wir einen Küchenherd mit einem Backfach, und da steckten wir dann die Füße rein. (Fußsohlenheizung) Nach dem Abendbrot ging es zu Bett im Dachgeschoss. Die Schlafzimmertemperatur lag im tiefen Minusbereich, und dickes Eis war auf den Fensterscheiben. Aber Mutter und Oma sorgten dafür, dass mein Bruder und ich ein nicht zu kaltes Bett hatten. Im Herd vorgewärmte Ziegelsteine, in Lappen eingewickelt, wurden im Bett platziert, und die Nacht war gerettet.

Doch es gab damals ein großes Problem: heizen. Kohle gab es nur rationiert, und so wurde alles, was brennbar war, verheizt. Hätten wir damals das Altpapier gehabt, das heute an einem Tag weggeworfen wird, wir wären glücklich gewesen. Aber wir hatten die Tageszeitung und die hatte einen enormen Wert für die damalige arme Zeit. Denn mit ihr wurden das Holzstück und damit die Kohle im Herd angezündet. Dann konnte man mit zusammengerollten Streifen die Fenster abdichten. Ebenso wurde abends die restliche Glut im Herd mit der Zeitung abgedeckt, und somit blieb die Wärme etwas länger erhalten. Selbst der Rest der Zeitung konnte noch sinnvoll verwendet werden: In handlichen Größen ungefähr 14x14 Zentimetern auf einem Haken aufgespießt, ersetzte er das Toilettenpapier. Nun noch was zum Kohleproblem. Das, was man legal bekam, war nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Jedes Brikett, das vom Lkw fiel, wurde blitzschnell eingesammelt. Auch ich habe schon mal hinten auf einem Lkw gestanden und etwas nachgeholfen. Dazu erzählte mir meine Frau von einem Onkel, der damals Lockführer bei der Bahn war, eine kleine Geschichte.

