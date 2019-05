Serie Gladbacher Lesebuch (46) : Frauenhandball in den 1950er-Jahren

Wickrath Die Autorin spielte in den 50er-Jahren Handball. Beckrath galt damals als eine Hochburg dieses Sports in Mönchengladbach. Die Kameradschaft habe im Vordergrund gestanden.

Mir, als Seniorin, ist es immer eine Freude, das „Gladbacher Lesebuch“ zu lesen. Jetzt, wo Deutschland nach der WM wieder im Handballfieber ist, habe ich aus meiner früheren Handballzeit noch Bilder gefunden. Es sind die Frauenvereine von Beckrath, Wickrathberg und Wickrath der 50er Jahre. Beckrath war damals eine Hochburg des Handballs. Über den heutigen Stand bin ich nicht so informiert. Damals habe ich mit meiner Schwester in verschiedenen Vereinen gespielt. Wir waren mit vollem Eifer dabei und haben auch so manche Verletzungen in Kauf genommen. Von irgendeinem Ausgleich an Sportkleidung oder sonstigen Zuwendungen war keine Rede. Es war einfach Kameradschaft, Ehrgeiz und Freude an der Gemeinschaft.