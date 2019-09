Serie Klöster in MG : Die Abtei - Mutter der Gladbacher Klöster

Propst Peter Blättler, sein Vorgänger Albert Damblon und Wolfgang Löhr, der ehemalige Stadtarchivar, sind Experten für die Klöster und Konvente der Stadt. Hier stehen sie vor dem Münster. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach In unserer neuen Serie spüren wir der Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Klöster und Konvente in Mönchengladbach nach. Den Anfang macht die Abtei: das erste Kloster in der Stadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Franz Josef Ungerechts

Während heute in vielen Gemeinschaften die Zahl der Mitglieder schrumpft, hatte Gladbach einmal eine hohe Zeit mit Klöstern und Konventen. Zwar nicht zu Beginn der Aufzeichnungen, denn erst Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts begann diese Hochzeit, als sich eine Vielzahl von hauptsächlich Schwesternkonventen zu den bestehenden Gemeinschaften gesellte. Christliche Männer und Frauen wie Katharina Kasper, Therese von Wüllenweber, Vinzenz von Paul oder Arnold Janssen gründeten Klöster, Waisen- und Krankenhäuser oder Altenheime. Das soziale Engagement rückte ins Zentrum ihrer Arbeit. Alleine die vor rund einem Jahr heiliggesprochene Katharina Kasper gründete mit ihren Dernbacher Schwestern (Arme Dienstmägde Jesu Christi) 13 eigenständige Konvente in der Stadt, beispielsweise in Rheindahlen, Stadtmitte, Lürrip, Odenkirchen, Mülfort oder Hehn.

Experten für die Klöster und Konvente in Mönchengladbach, die in dieser Serie beleuchtet werden sollen, sind unter anderem der Gladbacher Propst Peter Blättler, sein Vorgänger Albert Damblon und Wolfgang Löhr, der ehemalige Stadtarchivar.

Info Von Gero, Sandrad und vier Heiligen Legende Von der Gründung der Abtei gibt es die folgende Legende: Auf der Suche nach einem geeigneten Ort für ein Kloster hörten Erzbischof Gero und der ihn begleitende Mönch Sandrad tief im Innern des „unbewirtschafteten Berges, den dichter, schattiger Wald überzog“ eine Glocke. Gero und Sandrad folgten dem Klang und fanden, in einem hohlen Stein verborgen, die Reliquien der Heiligen Vitus, Cornelius, Cyprianus, Chrysantus und Barbara. „Damit war der Ort der Klostergründung durch ein göttliches Zeichen gewiesen.“

Bekannt ist, dass die Abtei das erste Kloster in Mönchengladbach war. Benediktinermönche waren es, die 974 unter Führung ihres Abtes Sandrad, im Auftrag des ottonischen Kaiserhauses, ein Kloster gründeten. Schon vor der Gründung der Benediktinerabtei soll ein fränkischer Kirchenbau, wahrscheinlich vom Adligen Balderich, errichtet worden sein. Diese Kirche wurde im Zuge des Normanneneinfalls 954 zerstört.

Zur Zeit der Gründung beherbergte das Kloster noch Männer und Frauen. Propst Peter Blättler: „In einem solchen Fall sprechen die Wissenschaftler von einem Doppelkloster.“ Etwa um 1130 siedelten die Nonnen um und es entstand im heutigen Kloster in Neuwerk (damals noch Kranendonk) zunächst der Konvent der Benediktinerinnen. Dies wird in einer Fortsetzung der Serie über die Salvatorianerinnen, den St. Barbara-Stift (ab 1876) und das Kloster Neuwerk als eigene Geschichte beschrieben werden.

Benediktiner richten ihr strenges Klosterleben noch heute nach der „Regula Benedicti“, der Benediktiner-Regel, aus. Sie ist die berühmteste aller Klosterregeln und geht zurück auf Benedikt von Nursia, der als Vater des abendländischen Mönchtums gilt. Benediktinern haben eine lange, tägliche Schaffensperiode: Bis zu acht Stunden für Gebete, weitere acht Stunden für die Arbeit und für religiöse Lektüre und Studien, die restlichen acht Stunden sind für den Schlaf vorgesehen. Nicht von ungefähr lautet die Benediktinerformel „Ora et labora“ (bete und arbeite) für die Mönche und Nonnen.

Unter Napoleon wurde die Abtei 1802 aufgelöst. Wolfgang Löhr fasst das unter Bezugnahme auf die Klosterchronik folgendermaßen zusammen: „Die letzten 31 Benediktiner verlassen unter Tränen das Vituskloster. So endet schließlich die Hunderte Jahre währende seelsorgliche Betreuung durch die Mönche, die letztlich, gemeinsam mit dem Gladbach, für den heutigen Namen der Vitusstadt stehen.“ Die Benediktiner kamen nie zurück an den Gladbach.

1889 gründeten die Franziskaner eine Niederlassung in der Oberstadt. Albert Damblon: „Dabei wird das Wirken der Benediktiner ausdrücklich erwähnt; die Patres sollen die Fortsetzung des seelsorgerischen Werkes der Benediktiner gewährleisten.“