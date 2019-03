Seltenes Tier gesichtet: Weißes Reh in Mönchengladbach genießt die Frühlingssonne

Weißes Reh in Mönchengladbach genießt die Frühlingssonne

Mönchengladbach Seit wenigen Jahren wird ab und zu ein weißes Reh in Mönchengladbach gesichtet. Nun konnte ein Fotograf eine neue Aufnahme machen.

Frühlingshafte Temperaturen und Sonnenschein werden auch in der Tierwelt geschätzt. Das weiße Reh, das in einem Mönchengladbacher Waldstück lebt, genoss am Wochenende sichtlich die Sonne. Zeit, Geduld und vor allem Glück hatte Fotograf Ludger Horstmann, der erneut ein Foto von dem seltenen Tier machen konnte.