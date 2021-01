Suche nach einer Schusswaffe : SEK-Einsatz in Mönchengladbach

SEK-Einsatz in Mönchengladbach

Spezialeinsatzkräfte öffneten in Mönchengladbach gewaltsam ein Tor. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Anwohner im Ortsteil Wickrath sind am Freitagmorgen durch laute Knallgeräusche geweckt worden. Spezialeinsatzkräfte sprengten ein Tor und vollstreckten einen Durchsuchungsbeschluss.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei NRW haben am Freitagmorgen gegen 6 Uhr in Mönchengladbach-Wickrath Ermittlern der Polizei Mönchengladbach den sicheren Zugang in ein Haus ermöglicht. Dazu wurden ein Tor und die Haustür gewaltsam geöffnet. Aufgrund des Einsatzes von Sprengmitteln kam es zu lauten Knallgeräuschen. Anwohner wurden durch die Explosionen und von Durchsagen „Achtung, bitte verhalten Sie sich ruhig" geweckt.