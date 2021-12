Durchsuchung in Mönchengladbach : Spezialeinsatzkommando stürmt Haus in Rheydt

Ein Mehrfamilienhaus in Rheydt ist am Dienstagmorgen vom SEK gestürmt worden. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Am Dienstagmorgen, 14. Dezember, ist ein Objekt in Mönchengladbach-Rheydt gestürmt und durchsucht worden. Was bisher dazu bekannt ist.

Spezialkräfte der Polizei haben am Dienstagmorgen ein Mehrfamilienhaus in Mönchengladbach-Rheydt gestürmt und mehrere Personen festgenommen. Das bestätigte ein Pressesprecher der Polizei Lörrach am Nachmittag auf Anfrage unserer Redaktion.

Federführend für den Einsatz war die Staatsanwaltschaft Lörrach – das ist ein Landkreis im Südwesten Baden-Württembergs. Nach Angaben des Polizeipressesprechers, der die Informationen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft weitergegeben hat, geht es dabei um Ermittlungen gegen eine Tätergruppe, die im Verdacht des bandenmäßigen Handelns mit Betäubungsmitteln steht. Über die Anzahl der Festnahmen in Mönchengladbach könne keine Auskunft gegeben werden.

Der Einsatz in Mönchengladbach lief nahezu zeitgleich mit mehreren Zugriffen ab – wobei jener in Rheydt der einzige in NRW war. Durchsuchungen gab es nach Angaben des Lörracher Polizeisprechers zudem in den Landkreisen Lörrach, Breisgau-Hochschwarzwald und Ortenaukreis sowie in Frankreich und in der Schweiz. Die Staatsanwaltschaft lässt mitteilen: „Um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden, können derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden.“

Nach Informationen unserer Redaktion waren bei dem Zugriff in Rheydt auch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) im Einsatz. Die Haustür ist mutmaßlich aufgesprengt worden. Am Nachmittag ist diese durch eine Spanplatte ersetzt worden. Weitere Indizien für den Einsatz sind nach den Aufräumarbeiten vor Ort nicht mehr vorzufinden.

