Cannabis-Plantagen, Waffen und Geld gefunden Festnahmen in Mönchengladbach bei SEK-Einsatz gegen Drogendealer-Ring

An zwei der insgesamt 15 durchsuchten Objekte entdeckte die Polizei Cannabis-Plantagen mit jeweils circa 600 Pflanzen. Eine dieser beiden Plantagen befand sich im Mönchengladbacher Stadtteil Rheydt und die andere in Willebadessen im Kreis Höxter. „Mit der Ernte der sichergestellten Pflanzen hätte sich nach ersten Schätzungen der Ermittler insgesamt ein Marktwert von circa 420.000 Euro erzielen lassen können“, heißt es in der Presseerklärung. Dem gegenüber stehe jedoch auch ein Stromverbrauch von mehr als einer Million Kilowattstunden pro Jahr für die Betreibung der Plantagen. Wie genau die Ermittler den mutmaßlichen Drogenhändlern auf die Spur kamen, will sie im Detail nicht verraten. Aber auch der immens hohe Stromverbrauch könnte Hinweise geliefert haben. Zusätzlich zu den Plantagen, die noch in voller Blüte standen, fand die Polizei auch zwei bereits abgeerntete Plantagen in Willebadessen und in Vinsebeck im Kreis Höxter.