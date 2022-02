Bauprojekte in Mönchengladbach : Doch erste Sozialwohnungen in der Seestadt

Die ersten Wohnmodule der Seestadt werden montiert. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Der Bau von Häusern mit Modulen hat begonnen. In Kürze sollen die Vermarktungen beginnen. Was die ersten fertigen Wohnungen kosten werden und was in den folgenden Bauabschnitten geplant ist.