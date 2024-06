Kolumne Mensch Gladbach Der Seecontainer ist noch immer keine Lösung

In vermutlich jeder deutschen Großstadt, aber auch in kleineren Kommunen, gibt es diese Gruppierungen: Menschen, die sich im öffentlichen Raum treffen, die Alkohol und oft andere Drogen konsumieren, manche von ihnen ohne festen Wohnsitz. Meist sind es Suchtkranke, oft mit tragischen persönlichen Geschichten, die sie in diese Situation gebracht haben. Aber: Wo sich diese Gruppen aufhalten, kommt es zu Konflikten. Wegen Lärms, Belästigung von Anliegern oder Passanten, wegen Gewaltdelikten oder weil in Eingängen die Notdurft verrichtet wird.