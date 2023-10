Beispiele aus Mönchengladbach Wie Renaturierung vor Überschwemmung schützt

Als wäre es ein einstudiertes Stück: Während sich Tim Achtermeyer, der Landesvorsitzende der Grünen-NRW, zwei renaturierte Flächen in Mönchengladbach zeigen lässt, wird er dort erst von einem Reh und später von einem Reiher empfangen. „Das sind wohl unbestechliche Zeugen für den Erfolg der Maßnahmen“, sagt der 30-jährige Politiker augenzwinkernd zu den Vertretern von Stadt, Niersverband und Grünen-Kreisverband. Die hatten ihn erst an die Niers in Wetschewell und dann in den Finkenberger Bruch geführt, um mit dem Landesvorsitzenden über konkrete Projekte zum Schutz vor Hochwasser, Hitze und weitere Ereignisse der Klimaveränderung zu sprechen.