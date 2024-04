Kampf gegen Elterntaxis in Mönchengladbach „Schulstraße“ wird wieder diskutiert

Mönchengladbach · Seit einigen Wochen können Kommunen in Nordrhein-Westfalen Straßen in näherem Umkreis von Schulen für eine gewisse Zeit sperren. Warum damit in nächster Zeit in Mönchengladbach nicht zu rechnen ist.

02.04.2024 , 12:00 Uhr

Noch immer bringen viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto bis vor die Schule. Foto: Leslie Brook

Von Alexander Bos