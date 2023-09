Initiative in Mönchengladbach Die Woche des Schulschwimmens beginnt

Hermann-Josef Stefes ist Lehrer an der Gemeinschaftsgrundschule Eicken und begleitet die 3a zum Start in ihre Schwimmwoche. „Von 26 Schülern können hier nur vier schwimmen“, resümiert er. Trotzdem: Am Ende der Grundschulzeit seien es an der GGS Eicken dann etwa 90 Prozent der Jungen und Mädchen, die sicher schwimmen könnten. Sicher schwimmen kann man laut der Beigeordneten Christiane Schüßler übrigens erst mit dem Bronze-Abzeichen.