Strategie in Mönchengladbach : Schulen, Stadtteile, Jobcenter – Stadt weitet mobile Impfaktionen aus

Auch in den Stadtteilen sind in den nächsten Tagen wieder mobile Impfteams unterwegs. Hier der Arzt Ralph Köllges beim Auftakt der dezentralen Impfkaktion in der Burggrafenhalle in Odenkirchen. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Fast 400 Menschen haben sich am Samstag (14. August) im Gladbacher Einkaufszentrum Minto und im Karstadt-Gebäude impfen lassen. Bis Ende September ist das jeden Samstag von 14 bis 20 Uhr möglich. Auch in anderen Bereichen werden die mobilen Impfangebote ausgebaut.

Die mobilen Impfteams von Stadt und Kassenärztlicher Vereinigung haben auch an diesem Wochenende wieder zahlreiche Menschen, die bisher nicht in Impfzentrum gekommen sind, mit einem Impfangebot vor Ort erreicht: Exakt 398 Personen sind am Samstag (14. August) zu den beiden Impfstellen ins Einkaufszentrum Minto an der Hindenburgstraße (245 Impfungen) und ins Untergeschoss des Karstadt-Gebäudes am Rheydter Markt (153 Impfungen) gekommen.

Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) machte sich selbst ein Bild von der Premiere dieser Impfaktionen und sprach dabei mit der ärztlichen Leiterin des Impfzentrums im Nordpark, Anh Nguyen. „Das Ergebnis zeigt, dass wir mit den mobilen Aktionen auf dem richtigen Weg sind: Hier erreichen wir Menschen, die bisher noch unentschlossen waren, die keinen feste Hausarztpraxis haben oder die schlecht ins Impfzentrum kommen“, sagte Heinrichs und teilte mit: „Deshalb werden wir die mobilen Aktionen kurzfristig ausweiten.“

Innenstädte Noch bis Ende September bietet das Impfzentrum jeden Samstag von 14 bis 20 Uhr die Coronaschutzimpfung allen Personen ab 16 Jahren an. Die Impfstelle im Minto befindet sich auf Ebene 3 neben dem Borussen-Fanshop, im Karstadt-Bau wird in einem Ladenlokal neben dem Aldi-Markt geimpft.

Alleine im Minto haben sich am Samstag (14. August 2021) 245 Menschen gegen Covid-19 impfen lassen. OB Felix Heinrichs erkundigte sich bei der Ärztin Anh Nguyen, wie die mobilien Impfaktionen in den Stadtzentren angelaufen sind. Foto: Stadt Mönchengladbach

Jobcenter „Ab der kommenden Woche werden wir mit Hilfe des Jobcenters noch einmal 8000 Haushalte gezielt anschreiben und zu Impfaktionen an den beiden Standorten des Jobcenters einladen“, betont Heinrichs. Die erste dieser Impfaktionen sei am 25. August von 12 bis 19 Uhr im Jobcenter an der Limitenstraße in Rheydt. Im Jobcenter an der Viktoriastraße wird am 9. September von 10 bis 16 Uhr geimpft.

Schulen In Absprache mit Berufskollegs und weiterführenden Schulen soll es nach Angaben der Stadt nach dem Ende der Sommerferien, also ab Mittwoch, auch gezielte Impfangebote für Schüler geben. Die Vorbereitungen laufen, heißt es weiter.

Stadtteile Ab 18. August werden außerdem die mobilen Impfaktionen in den Stadtteilen weiter: Jeweils von 14 bis 19 Uhr ist das Impfteam am Mittwoch, 18. August, in der Burggrafenhalle (Zur Burgmühle 33), einen Tag später, am 19. August, im Franz-Balke-Haus (Welfenstraße 10), am Samstag, 21. August, im Bürgerzentrum Römerbrunnen und am Sonntag, 22. August, im Jugendclubhaus Westend (Alexianerstraße 6).