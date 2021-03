Kostenpflichtiger Inhalt: Zweite Anmelderunde in Mönchengladbach : So viele Kinder bekommen keinen Gesamtschulplatz

Wie wird sich die Schullandschaft in Mönchengladbach entwickeln? Foto: dpa/Matthias Balk

Mönchengladbach Die Ampel-Koalition will in spätestens drei Wochen verkünden, wie die weitere Entwicklung in der Schullandschaft der Stadt aussehen soll.