Um auf die brenzlige Situation in der aktuellen Corona-Lage aufmerksam zu machen, haben Schulen landesweit weiße Fahnen in die Fenster gehangen. Sie sind Symbol für „Wir sind am Ende“ und „Wir können nicht mehr“. Eine Auswahl der Einrichtungen, die in Mönchengladbach mitgemacht haben. Hier die KGS Untereicken.