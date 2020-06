Schulabschluss in Mönchengladbach : „Wohl die seltsamste Zeugnisvergabe eures Lebens“

Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg) 8 Bilder So fanden die Zehntklässler ihre Entlassfeier unter Corona-Bedingungen

Mönchengladbach Die Abschlussfeiern der Schüler in Mönchengladbach müssen unter Corona-Bedingungen stattfinden: Die Realschule an der Niers lässt Luftballons steigen, das Huma überreicht Zeugnisse in Strandkörben. Abschiede mit persönlicher Nähe – und räumlicher Distanz.

Grüne Punkte auf dem Boden zeigen den Absolventen und ihren Eltern, wo sie sich aufstellen dürfen. Als Renderpult dient ein Klapptisch, der vor den Tischtennisplatten steht. Bunte Luftballons und ein zwischen zwei Bäumen gespanntes Banner sollen für feierliche Stimmung sorgen.

An der Realschule an der Niers wurden am Montag die Zehntklässler verabschiedet – in diesem Jahr klassenweise auf dem Schulhof. „Die Zeugnisse mit der Post zu verschicken, kam für uns nicht in Frage“, sagte Ulrike Heinen-Hespers, zweite Konrektorin. Um den Abstand gewährleisten zu können, sei schließlich die Entscheidung gefallen, die Feier auf den Schulhof zu verlegen. „Wir haben lange getüftelt, wie die Schüler trotz Abstand als Gruppe stehen können. Wichtig war: Es sollte feierlich sein“, sagte Andrea Hünecke, die die Abschlussfeier gemeinsam mit Heinen-Hespers organisiert hat.

Info Schulabschluss unter Pandemie-Bedingungen NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) stellte klar, dass Zeugnisübergaben gefeiert werden dürfen. Voraussetzung für die Durchführung der Feiern sind Abstandsregelungen. Die Schüler dürfen von ihren Eltern begleitet werden.

Nacheinander wurden die Klassen eingeladen und bekamen ihre Zeugnisse. Konrektor Klocke hielt seine Rede zur Eröffnung fünfmal. „Das Gute ist: Die nächste Klasse kennt die ja nicht“, scherzte er. Für jede Klasse sollte es eine besondere Zeugnisvergabe werden – wenn auch womöglich die seltsamste ihres Lebens, wie Schulleiter Müller betonte.

Zum Zeugnis bekam jeder Schüler einen Luftballon. Am Ende wurden sie gemeinsam steigen gelassen. Schüler und Lehrer vermissten vor allem den persönlichen Kontakt während dieser außergewöhnlichen Entlassfeier. Normalerweise gibt es Umarmungen, gemeinsame Fotos und anschließend eine Feier der einzelnen Klassen mit ihren Lehrern. Andrea Hünecke bedauerte, dass das in diesem Jahr nicht möglich ist. „Bei uns in der Schule gibt es eine enge Bindung.“ Auch die letzten Schultage verliefen für die diesjährigen Zehntklässler anders als üblich: keine Mottowoche, keine Ausflüge und ein Abschlussfoto, das am Computer zusammengesetzt werden musste.

Eine feierliche Atmosphäre zum Abschied schaffen und möglichst viel von dem Zwischenmenschlichen erhalten – das ist das Ziel vieler Mönchengladbacher Schulen. „Was die Feierlichkeiten angeht, ist das der gekniffene Jahrgang“, sagt Martin von der Linde, stellvertretender Schulleiter am Gymnasium an der Gartenstraße. Statt mit der ganzen Stufe kommen die Abiturienten dort mit ihren jeweiligen Leistungskursen zur Zeugnisvergabe – Maskenpflicht inklusive. Auch das Gymnasium Am Geroweiher gibt die Zeugnisse LK-weise in der Aula der Schule aus. „Uns war es wichtig, dass es in der Schule stattfindet. Es ist immerhin die letzte schulische Veranstaltung für die Schüler“, sagt Schulleiter Christian Dern. „Eine klassische Abiturfeier in einem würdigen Ambiente“, wünscht sich Birgit Janßen, Schulleiterin der Bischöflichen Marienschule, für ihre Abiturienten. Auch dort wird die Zeugnisverleihung in Etappen stattfinden.

Das Math.-Nat. Gymnasium wiederum feiert mit der gesamten Stufe – an Stehtischen unter freiem Himmel. Das Huma-Gymnasium wiederum feiert gemeinsam im Hockeypark. Die Zeugnisvergabe findet dort in rund 100 Strandkörben statt.