Bildungsförderung in Mönchengladbach Diese Schulen sind in der Vorauswahl für das Startchancen-Programm

Die Sozialstruktur in Mönchengladbach ist problematisch: Jedes vierte Kind wächst in Armut auf, es gibt fast 14.000 Arbeitslose, 14,6 Prozent aller Einwohner können ihre Schulden nicht zurückzahlen, mehr als ein Drittel hat einen Migrationshintergrund. All dies sind Faktoren, die sich negativ auf die Bildungschancen von Kindern auswirken können. Mit dem Startchancen-Programm wollen Bund und Länder den Erfolg in der Schule von der sozialen Herkunft entkoppeln und für mehr Chancengerechtigkeit sorgen.