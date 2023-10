Ferienende in Mönchengladbach Wie die Schulen auf steigende Corona-Zahlen reagieren

Völlig legitim, wie Lehrerin Ruth Reinartz, Vorsitzende des Mönchengladbacher Stadtverbands der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), meint. „Ich halte es für überflüssig, eine verstärkte Alarmbereitschaft auszusenden“, sagt sie. Dennoch bleibe natürlich abzuwarten, wie sich eventuell neue Varianten des Virus entwickeln. So oder so sollten die Menschen ihrer Ansicht nach eines beherzigen: „Wenn ich eine Erkältung habe, sollte ich zu Hause bleiben.“ Auch Eltern sollten ihre kranken Kinder nicht in die Schule schicken.