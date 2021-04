Realschulabschluss 2021 in Mönchengladbach : Was einer Schülerin in der Pandemie Sorgen macht

Leticia Theis macht in diesem Jahr ihren Abschluss an der Realschule an der Niers. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Leticia Theis (16) aus Mönchengladbach macht im Mai ihren Realschulabschluss. Wie sie sich in der Pandemie darauf vorbereitet hat und was ihr fehlt.

Als die Pandemie anfing, fand ich es irgendwie cool, zu Hause zu bleiben. Die Osterferien wurden verlängert und ich konnte mich mal so richtig von dem ganzen Schulstress erholen. Das habe ich sehr genossen. Damals war ich noch in der neunten Klasse, der Abschluss weit weg. Doch als sich das Ganze so in die Länge zog, da habe ich mir irgendwann Sorgen gemacht, ob ich das alles schaffe. Mit dem ganzen Schulstoff, mit Mathe und Bio. Plötzlich war der Abschluss doch nicht mehr so weit weg.

In den letzten Monaten hatte ich meistens Distanzunterricht. Wenn kein Corona ist, fahre ich eine halbe Stunde mit dem Bus zur Schule, gemeinsam mit einer guten Freundin. Wir quatschen über alles Mögliche, stehen vor der Schule mit anderen Freunden zusammen. Da fühlt man sich irgendwie auf den Tag vorbereitet.

Info Steckbrief der Realschülerin Name: Leticia Theis Alter: 16

Klasse: 10

Wohnort: Mönchengladbach

Schule: Realschule an der Niers

Hobby: Cheerleading Berufswunsch: Hebamme

Jetzt ist es anders. Meistens stehe ich erst eine halbe Stunde, bevor der Unterricht beginnt, auf, fahre den Laptop hoch und versuche, mich mental auf den Online-Schultag vorzubereiten. Es ist anstrengender als in der Schule zu sitzen. Dort ist mehr Abwechslung.

Zu Hause bin ich ganz auf mich alleine gestellt. Damit habe ich in Deutsch und Englisch zum Beispiel keine Probleme. Diese Fächer liegen mir, da komme ich gut mit. Aber in Mathe brauche ich einen Lehrer, der mir die Aufgabe nochmal erklärt, wenn ich etwas nicht verstehe. Und auch mit Biologie, meinem vierten Hauptfach, tue ich mich online schwerer. Das macht mir Sorgen, denn in beiden Fächern schreibe ich ja auch meine Abschlussprüfungen. Und soweit ich weiß, bekommen wir keine leichteren Aufgaben als die Jahrgänge vor uns.

Biologie habe ich eigentlich dazu gewählt, weil es mir so gut gefallen hat. Ohne Corona hätte ich wohl auch nie daran gezweifelt, dass das die richtige Entscheidung war. Ich mag das Fach ja auch immer noch, muss mich eben nur mehr anstrengen, um gut zu sein. Erst jetzt, in der Pandemie, merke ich, wie viel ein Lehrer sonst auffängt. Alle können jederzeit Fragen stellen, er kann mal eben über einen Lösungsweg drüber schauen – ohne großen Aufwand. Früher wusste ich das nicht zu schätzen. Jetzt schon.

Und da ist noch etwas: Nach sechs Stunden vor dem Laptop habe ich Kopfschmerzen. Es fällt mir schwer, so lange auf den Bildschirm zu schauen.

Wahrscheinlich fehlt mir auch mein Hobby, mein Sport, mein Ausgleich: das Cheerleading. Vor Corona habe ich drei Mal die Woche mit den Mädels trainiert, habe Meisterschaften mitgemacht. Seit einem halben Jahr dürfen wir gar nicht mehr trainieren. Jetzt gibt’s nur noch einmal die Woche ein Workout über Zoom. Flic Flacs kann ich bei gutem Wetter im Garten üben.

In der Schule gibt es auch nur Sport im Freien und mit Abstand, wenn es gerade nicht regnet. Das war es. Inzwischen habe ich schon Muskelkater, wenn ich eine Treppe hochgelaufen bin. Und kann mich schlechter konzentrieren.

Im Wechselunterricht, den wir jetzt vor den Prüfungen haben, geht es besser. Zwei bis drei Tage die Woche kann ich endlich meine Freundinnen wiedersehen. Wir haben uns so viel zu erzählen, obwohl kaum etwas passiert ist. Es ist einfach schön, sie um mich zu haben. Zu hören, welche Probleme sie beim Lernen hatten und wie sie sich auf die Prüfungen vorbereiten. Das ist viel besser als ein eindimensionaler Videochat.

Trotz aller Schwierigkeiten bereiten wir uns so gut es geht auf die Prüfungen Ende Mai vor. Ich bin fest entschlossen, einen guten Abschluss zu machen. Mein Ziel ist eine 2,0.

Motivierend ist es zwar nicht, dass es weder eine Abschlussfahrt in die Toskana noch eine Abschlussfeier im Juni geben wird. Auf beides habe ich mich schon so gefreut – die Fahrt planen wir seit der fünften Klasse. Doch das kann ich jetzt nicht ändern. Meine Klassenlehrerin hat schon vorgeschlagen, dass wir die Fahrt in drei Jahren nachholen, wenn alle ihr Abitur, Fachabitur oder ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Es wäre so cool, wenn das klappt.

Ich werde dann hoffentlich mein Fachabitur bestanden haben. Und, wenn alles gut läuft, schon eine Hebammenschule besuchen. Ich hoffe nur, dass ich auf dem Berufskolleg gut mitkomme. Hoffentlich passen die Lehrer den Unterrichtsstoff an unseren Corona-Jahrgang an.

Na ja, aber wenn alles schief laufen sollte, habe ich immerhin noch zwei Freundinnen, die mit mir auf die neue Schule gehen. Gemeinsam schaffen wir das schon.