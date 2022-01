Bildungslandschaft Mönchengladbach : Ein Plädoyer für die Gesamtschule

Die Hans-Jonas-Gesamtschule soll laut Ratsbeschluss erweitert werden, dafür die benachbarte Hauptschule auslaufen. Für den Erhalt der Hauptschulen läuft gerade ein Bürgerbegehren. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach In Mönchengladbach sollen Hauptschulplätze für Gesamtschulplätze weichen. Doch welcher Lernort ist der bessere? Gabi Wegner ist Lehrerin an einer Gesamtschule und berichtet, welche Vorzüge sie in dieser Schulform sieht.