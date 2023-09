Stadtschützenfest 2023 in Mönchengladbach Silberputz – Alles bereit für König Löwenherz und seine Helfer

Am Ende des Waschgangs war Marc Winkens sicher: Das Stadtschützenfest am Wochenende kann kommen – und damit natürlich auch wieder eine Geschichtslektion mit angemessen rheinischer Genauigkeit: Diesmal geht es um Richard Löwenherz, der nach seiner Geiselhaft in Österreich und seiner Befreiung auf dem Heimweg in Richtung England ziemlich sicher über den Alten Markt geritten sein muss, wie Schützenchef Thoren bekundete. Das wird er auch am Sonntag zur Parade tun – und zwar Norbert Bude in der Rolle des englischen Königs. Wo ein Löwenherz, da ist natürlich auch ein Helfer mit ganz großem Herz namens Robin Hood – in diese Rolle schlüpft Barbara Gersmann.