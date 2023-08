Sommerbrauchtum in Mönchengladbach Wann die Schützen 2023 ihre Feste feiern

Hockstein In Hockstein regiert ein Ehepaar als Königspaar, jedoch – und das ist das seltene daran – in zwei verschiedenen Königshäusern. Matthias Enzenmüller ist Schützenkönig der St. Margareten Bruderschaft, unterstützt von seinen Ministern Patrick Lenz und Lukas Venedey. Seine Ehefrau Franziska Enzenmüller ist nicht nur die Königin an seiner Seite, sondern gleichzeitig auch Jungkönigin der Hocksteiner Bruderschaft. Sie wird begleitet von ihren Ministerinnen Anna Potting und Chantal Langen. Wie das beim Schützenfest am 12. August gelang, lesen Sie hier.