„Altstadt Open Air“ in Mönchengladbach Von Party bis Parade – Programm des Stadtschützenfestes 2023

Gleichzeitig danken die Organisatoren der Stadt, die am Festsonntag ein Kinderfest organisiert und unter anderem Bühne fürs Programm (am St. Vith) und Tribüne (an der Sparkasse) für die versammelten Könige aufstellt. Den schützenfestlichen Rahmen bringt natürlich der Bruderrat ein, der am Samstag, 2. September, 14.30 Uhr, zunächst mit OB Felix Heinrichs das erste Fass anschlägt und dann beim Vogelschuss (auf dem Alten Markt) den neuen Bezirkskönig ermittelt. Dazu gibt es ein Platzkonzert, abends spielt die Mönchengladbacher Band „Just is“. Schon am Freitag soll es den Gästen spanisch vorkommen (mit Musik und Gitarrist der Gipsy Kings), am Sonntag singen dann die „Rabaue“ („Ich möchte so gern mit dir allein, auf einer kleinen Insel sein“).