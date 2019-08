Schützenfeste in Mönchengladbach : Ein runder Geburtstag und eine Bewährungsprobe

Die St. Josef Bruderschaft feierte am Sonntag mit einem Großen Zapfenstreich in Schelsen an der Kirche. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach In Schelsen und Dorthausen wurden am Wochenende Schützenfeste gefeiert. Es gab Ehrungen, Geburtstags- und Abschiedsgeschenke.

Schelsen Eine Geburtstagsfeier gibt es in diesen Tagen beim Volks- und Schützenfest der St. Josef Schützenbruderschaft: Die Bruderschaft wird 120 Jahre alt. Ein Geschenk dazu hat sie sich selbst gemacht: Ein neues Königssilber, das am Sonntag zum Abschluss der Festmesse gesegnet wurde. Präses Norbert Häusler und Alt-Pfarrer Karl-Heinz Hendker übernahmen die Segnung, wobei Brudermeister Lu Müller feststellte, dass auch der Pfarrer ein kleines Jubiläum feiern kann: „Er ist heute zum vierzigsten Mal bei uns.“ Ein weiteres Geburtstagsgeschenk gibt sich die Bruderschaft am 3. Oktober, sie bekommt innerhalb der Krönungsfeierlichkeiten bei einem Gottesdienst im Festzelt ihre neue Fahne, die vor einigen Tagen von Paramentensticker Hubert Schüler fertiggestellt wurde.

Dorthausen Am ersten Augustwochenende feierte auch die St. Christophorus Schützenbruderschaft ihr Volks- und Heimatfest. Und in den letzten 23 Jahren immer mit Präsident Wilfried Theißen. In diesem Jahr war es anders: Theißen hat sein Amt niedergelegt. Nun ist er Ehrenpräsident. Das Amt hat er an Christian Storms übergeben, der zuvor 16 Jahre als Schriftführer aktiv war. Storms und der neue Vorstand bestanden am Wochenende ihre erste große Bewährungsprobe. Schützenkönig Dieter Klatt sowie seine Minister Rene Druch und Peter Dumke hatten in den Tagen vor dem Fest einen Schrecken zu verarbeiten. Der heftige Sturm im Juli hatte die Königsburg an der Dahlener Heide weggefegt. Dank intensiver Schützenhilfe unter Führung von Heinz Schlüschen wurde die Burg wieder aufgebaut. Es gibt aber weiterhin Sorgen. Christian Storms: „Der bevorstehende Abriss unserer ehemaligen St. Christophoruskapelle zerrt an unseren Nerven. Wo wollen wir hin, wenn der Platz bebaut wird?“