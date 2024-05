Heimatfest in Mönchengladbach Giesenkirchener Schützen träumen vom Triple

Mönchengladbach · König Carsten Hoeveler will beim Stadtschützenfest den Vogel abschießen. Warum das ausgerechnet in diesem Jahr so überaus besonders wäre, und wie die Bruderschaft am Wochenende feierte.

05.05.2024 , 20:26 Uhr

Link zur Paywall So war die Parade beim Schützenfest 2024 in Giesenkirchen 22 Bilder Foto: Markus Rick (rick)

Von Franz Josef Ungerechts