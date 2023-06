Brauchtum in Mönchengladbach Waldhausener Bruderschaft wächst um acht Klompenfrauen

Zwei Jubiläen wurden an diesem Kirmeswochenende gefeiert: Die Zylindergruppe wird 50 Jahre und die Gruppe der Marineoffiziere 25 Jahre alt. Und beim Festgottesdienst am Samstag in der Pfarrkirche St. Anna zeichneten Ehrenpräses Horst Straßburger und Bezirksbundesmeister Horst Thoren die Schützen Frank Deuß und Colin Franke mit dem Hohen Bruderschaftsorden aus.