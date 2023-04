Brauchtum in Mönchengladbach Schützen starten mit „Fest am Dicken Turm“ in die Saison

Mit dem „Fest am Dicken Turm“ beginnen die Schützen aus Stadt und Land am Samstag, 29. April, ihre Festzeit. Ab 14 Uhr ist der Rundling in der Altstadt Treffpunkt des Brauchtums, die schweren Türen öffnen sich der Öffentlichkeit. Der Bruderrat um Schützenchef Horst Thoren präsentiert auf den drei Turmebenen die großen und kleinen Schätze der Bruderschaften.