Mönchengladbach: Schützen schießen sich für WM warm

Mönchengladbach Beim Königsehrenabend durften sich die Majestäten und ihre Ehrengäste im virtuellen Torwand-Schießen messen.

Zumindest virtuell konnten die Schützen und ihre Ehrengäste schon mal einen Vorgeschmack bekommen auf die Fußball-Weltmeisterschaft, die in fünf Wochen beginnt. Martin Braun von der Mönchengladbacher Firma Recordbay hatte das Gerät in den Räumen der gastgebenden GEM aufgebaut. Dank spezieller Brille und Technik konnte sich jeder wie auf dem echten Feld fühlen. Wobei dort statt dem Tor eine Torwand stand.

Mancher traf nur die Wand - wie die Bundestagsabgeordneten Günter Krings und Ansgar Heveling -, andere zeigten sich schusssicher: Silke Mc Coy, Schützenkönigin aus Rheindahlen, traf gleich zweimal virtuell. Offenbar ein Naturtalent in Sachen Zielsicherheit. Denn: "Ich habe vorher noch nie geschossen, an dem Abend, als ich Schützenkönigin wurde, das erste Mal", versicherte Mc Coy. Beim Torwand- Schießen zeigte sie sich ähnlich erfolgreich. Bolten-Chef Michael Hollmann, der auch im Aufsichtsrat von Borussia sitzt, schoss das erste Tor des Abends und erhielt Beifall. Bezirksschützenkönig Dirk Heynckes, ein Neffe von Jupp Heynckes, schaffte einen Treffer. Den Vogel schoss ein Schütze aus Hehn ab - der es gleich auf vier Tore brachte. Die Nähe zum Stadion scheint also messbar zu wirken.