Live aus dem Dicken Turm : Schützen in Mönchengladbach feiern zweimal virtuell

Mönchengladbach Der Bruderrat der Mönchengladbacher Schützen will per Livestream aus dem Dicken Turm den Zusammenhalt stärken und trotz der Corona-Veranstaltungssperre die Kontakte zu Mitgliedern und Schützenfreunden pflegen.

Die Schützen feiern virtuell in den Mai. Weil wegen der Corona-Krise derzeit persönliche Begegnungen nicht möglich sind, gibt es gleich zwei Livestream-Angebote des Bruderrates. Eingeladen wird am Donnerstag ab 20 Uhr zur Schützenparty Online. Der stadtbekannte DJ Marc (Thönes) – als Schütze in Westend, Karnevalist in Holt und Wirt in der Brauerei Jöris mit den Musikwünschen der Brauchtumsfreunde bestens vertraut – legt auf, plaudert und tanzt. Und das live im Dicken Turm, dessen Türen fest verschlossen bleiben. Die One-Man-Show überträgt Medienexperte Thomas Brüggemann am 30. April ab 20 Uhr über die Schützenseite www.bruderrat-online.de.