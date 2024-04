Mehr als 30 Majestäten auf einen Schlag Mönchengladbacher Schützen eröffnen Saison mit „Fest am Dicken Turm“

„Wer mit dem Brauchtum feiert, gehört dazu und ist nie allein!“ Diese Aufforderung an die Besucher hängt in der ersten Etage im Schützenmuseum Dicker Turm. Und dieser Spruch wurde für die Traditionsfeier am Samstag zur Eröffnung der Schützensaison in der Gladbacher Altstadt ernst genommen. Denn vor dem denkmalgeschützten Turm und im Gemäuer standen Frauen und Männer in Tracht und auch in Zivil in Gruppen beisammen, vertieft in ernsten und weniger ernsten Gesprächen.