Am Dienstagabend, 6. September 2022, gab es einen Großeinsatz der Polizei in Mönchengladbach. Gleich mehrere Anrufer hatten am gegen 20.20 Uhr Schussgeräusche in der Nähe des Mönchengladbacher Hauptbahnhofes gehört und den Notruf gewählt.