Geschoss aus Soft-Air-Waffe oder Schleuder : Schüsse auf Zug zwischen Mönchengladbach und Koblenz

Trier/Mönchengladbach Eine Regionalbahn ist auf der Strecke zwischen Mönchengladbach und Koblenz möglicherweise beschossen worden. Eine Fensterfolie verhinderte offenbar, dass das Geschoss durchdringen konnte.

Eine Fensterfolie zwischen beiden Scheiben hat laut Polizei verhindert, dass das Geschoss durchdringen konnte. Der Schaden sei erst in Koblenz festgestellt worden, so dass die gesamte Strecke als Tatort in Frage komme, sagte ein Sprecher. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei sucht nun nach Zeugen.