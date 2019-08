Fridays for Future : Schulschwänzer? Nichts da! Es gibt auch Ferien for Future

Die Demonstration geht weiter: Echte Aktivisten sind auch in den Ferien fürs Klima engagiert. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Ihr Plakat mit der Aufschrift „Strike for Climate“ rollten auch gestern wieder Fridays-for-Future-Aktivisten auf dem Sonnenhausplatz aus.

Von Clara Milnikel und Matthias Weuthen

Sie könnten jetzt am Strand liegen, in den Bergen spazieren oder einfach ihre Freizeit genießen. Doch trotz Ferien stellt sich nach wie vor eine Gruppe Jugendlicher mit der Initiative „Fridays for Future“ in Mönchengladbach auf die Straße. Sie ist damit Teil einer globalen Jugendbewegung, die sich für Klimaschutz einsetzt und dafür freitags unabhängig von Schule und Wetter auf die Straße geht. Auch gestern standen wieder zwölf Anhänger auf dem Sonnenhausplatz vor dem Minto und gaben ihre Meinung kund.

Entschlossen wie sie sind, traten sie auch auf. Mit einem Plakat auf dem Boden mit der Aufschrift „Strike for Climate“ – „streiken für das Klima“, wollte die Gruppe auf sich aufmerksam machen. Gegen den Vorwurf, dass es bei Fridays for Future nur ums Schulschwänzen gehe, wehrt sich die Gruppe entschieden. „Motiviert ist die Gruppe allemal“, sagt Cedric Thevißen. „Aktivismus ist eine Leidenschaft geworden“, erzählt der Jugendliche. In den Ferien aktiv zu sein, sei auch ein Weg, zu zeigen, dass „man eben nicht nur die nur die Schule schwänzen will!“

Ganz los lässt die Aktivisten das Thema scheinbar aber auch nicht, wenn sie mal in Urlaub gehen. „Die Einstellung kommt mit“, erzählt Ayla (16). Sie kommt gerade frisch aus dem Urlaub und erzählt davon, dass sie über Social-Media-Kanäle in Kontakt zu den anderen geblieben sei. Auch im Urlaub habe sie etwas für die Umwelt getan und den Strand gesäubert.

In Mönchengladbach gibt es die Fridays-for-Future-Bewegung seit Ende Januar 2019. Beim ersten Streik fürs Klima schlossen sich nur fünf Demonstranten der Gruppe an. Mit der Zeit wurden es immer mehr. Inzwischen habe sich ein Kern von ungefähr 20 Teilnehmern außerhalb der Ferien herausgebildet, sagt Réne Reinfelder, einer der Aktivisten.

Auf ihrem Twitterkanal verkündeten die Teilnehmer, dass sie während der großen Hitze Ende Juli Bäume im Schmölderpark gegossen haben. Anfang August stand ein Kongress mit Tausenden Aktivisten aus ganz Deutschland in Dortmund an. Allzu lange Ferien von den Demos machen sie also offensichtlich nicht.

Die Forderungen der Gruppe für Mönchengladbach konzentrieren sich insbesondere auf den Verkehr in der Stadt. Sie fordern, dass mehr für den öffentlichen Nahverkehr, gerade in den Randgebieten, getan wird. Außerdem sollen Solaranlagen und Dachbegrünung auf öffentlichen Gebäuden etabliert werden.