Mönchengladbach: "Schrittmacher sind Lebensretter"

Mönchengladbach Im "Eli" lernten Besucher Diagnostik und Therapie von Herzrhythmusstörungen.

Das Herz, wenn es rast oder plötzlich stillsteht, stand im Zentrum der Infoveranstaltung für Besucher der Kardiologie am Eli. Hier informierte das Spezialisten-Team um den Kardiologen Professor Georg V. Sabin über Diagnostik und Therapie verschiedener Herzrhythmusstörungen. Der Chefarzt betonte ausdrücklich: "Schrittmacher sind Lebensretter." In einer Hand hielt der Kardiologe zwei Herzschrittmacher, die in ihrer Unterschiedlichkeit beispielhaft die rasante technische Entwicklung medizinischer Geräte dokumentieren. "Viele Herzrhythmusstörungen sind gut behandelbar. Jede Störung birgt die Gefahr, dass sich der Herzmuskel erschöpft. Darum sollte sie nicht bagatellisiert werden. Eine Behandlung macht es möglich, den Herzmuskel zu schonen", hob der Kardiologe hervor.