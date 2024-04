Schnippeldisko in Mönchengladbach Leckere Suppe aus gerettetem Gemüse auf dem Rheydter Markt

Anita Weinhold nahm zum ersten Mal an der Schnippeldisko teil und war schwer begeistert. „Ich weiß jetzt schon, dass ich im nächsten Jahr wieder mitmachen möchte. Dafür komme ich auch aus Rheindahlen mit dem Bus gefahren. Es ist wichtig und gesund, saisonal zu essen und aktiv etwas gegen Lebensmittelverschwendung zu tun. Wenn jeder ein bisschen darauf achtet, ist schon viel gewonnen“, sagt sie. Die ehemalige Mitarbeiterin der Familienbildungsstätte Mönchengladbachs liebt es zu kochen und nimmt deswegen auch heute noch häufig an Kochkursen teil. Eben jene bietet in Kooperation mit „Slow Food“ auch die FBS an. „Auf diese Weise will man den Menschen auch wieder die Freude am Kochen vermitteln und ein Stück weit weg leiten vom meist sehr ungesunden Fast Food“, so Yvonne Weenen.