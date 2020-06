Schnelles Internet für Mönchengladbach : Die Glasfaser-Grenze durch Genhodder

Mönchengladbach Ganz Genhodder bekommt schnelles Internet dank Glasfaserkabel? Nicht ganz. Gut 20 Haushalte dürfen nicht an die soeben im Dorf verlegte Leitung angeschlossen werden. Selbst wenn sie es bezahlen würden.

Von hyperschneller Warp-Geschwindigkeit wie im Raumschiff Enterprise spricht die Stadttochter WFMG zwar nicht. Dennoch dürfte eine etwas tiefer stapelnde, jüngst von ihr veröffentlichte Mitteilung einigen Bürgern in Genhodder höchst futuristisch vorkommen: Im Gewerbegebiet Mitte zwischen Gladbach und Rheydt könnten Unternehmen dank Anschluss ans Glasfaserkabel-Netz jetzt mit „Lichtgeschwindigkeit“ im Internet surfen, sagt die WFMG. Bei etlichen Bürgern in Genhodder läuft ein Download aus dem Netz hingegen noch mit Dampflok-Tempo. Obwohl gerade ein Glasfaserkabel für den „lichtschnellen“ Internetverkehr durch den Ort gelegt wurde, dürfen einige nicht daran angeschlossen werden – selbst wenn sie den Preis für den Hausanschluss zwischen Dorfkabel und eigenem Haushalt selbst bezahlen. Das frisch verlegte Kabel endet kurz vor dem Ortsausgang und wurde nicht bis zu ihren Häusern ausgerollt.

Und das Programm zieht nun einmal bei 30 Mbit / sek eine Grenze, bestätigt Benjamin Schmidt, als Breitbandkoordinator bei der WFMG dafür zuständig, den Ausbau der Glasfasernetzes in der Stadt voranzutreiben. Folge für das Unternehmen Deutsche Glasfaser: Es darf nicht Fördermittel nutzen und dann einfach noch ein paar Anschlüsse mehr „dranhängen“, die für das Förderprogramm nicht qualifiziert sind. Und das trotz eines Angebotes, das „abgehängte“ Haushalte in Genhodder gemacht haben. „Sie haben angefragt, auf eigene Kosten angeschlossen zu werden. Die Antworten waren sowohl von der Stadt als auch von der ,Deutsche Glasfaser’, dass es ,förderrechtlich nicht möglich’ sei“, sagt Kohlen. Warum zwischen mehreren Häusern ohne Glasfaseranschluss nun ein einziges liegen soll, das doch einen bekommt, ist laut Benjamin Schmidt wohl damit zu erklären, dass der Internet-Anbieter dieses Haushalts offenbar eine Geschwindigkeit von weniger als 30 Mbit / sek gemeldet hat.

Bei den betroffenen Bürgern in Genhodder sorge die Lage für „Kopfschütteln, Verärgerung und Enttäuschung“, berichtet Kohlen. Glücklich ist auch Benjamin Schmidt darüber nicht: „Wir wollen ja, dass so viele Mönchengladbacher wie möglich schnelles Internet haben.“ Er steht in Kontakt mit der Deutschen Glasfaser und will darauf drängen, dass es eine weitere Anschlussrunde in Genhodder geben wird – allerdings kann die erst laufen, wenn die jetzige, geförderte Runde beendet ist. Schmidt gibt sich zuversichtlich, doch Kohlen ist skeptisch. Warum sollte sich eine zweite Runde für ein Unternehmen lohnen, wenn es nur noch um 20 Haushalte geht, fragt er. Und: „Warum kann die Stadt der Deutschen Glasfaser keine verbindliche Zusage abringen, dass im Anschluss an das aktuelle Projekt, die restlichen Haushalte angeschlossen werden, zum regulären Selbstkostenpreis?“