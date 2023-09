Mönchengladbacher Straßenwärter Er ist einer der besten Schneepflugfahrer Deutschlands

Mönchengladbach · Jan Imgrund von der Autobahnmeisterei Mönchengladbach hat an einem ungewöhnlichen Wettbewerb teilgenommen: bei der Schneepflugmeisterschaft. Was es damit auf sich hat, wie der 25-Jährige abgeschnitten hat, und weshalb es am Wettkampftag eine Überraschung gab.

20.09.2023, 17:00 Uhr

So richtig Schnee hat Jan Imgrund in seinem Job erst ein Mal erlebt: im ersten Gesellenjahr. Und dennoch gilt der 25-jährige Straßenwärter heute – zwei Jahre später – als einer der besten Schneepflugfahrer der Nation. Bei der offiziellen „Deutschen Meisterschaft im Schneepflugfahren“ hat er den siebten Platz gemacht. „Ich bin zufrieden, auch wenn ich mir etwas mehr erhofft hatte“, sagt Imgrund: „Zwei Fehler weniger und ich hätte es vielleicht zur EM geschafft.“