Kolumne: Mensch Gladbach: Schmetterlinge in der Geisterstadt

Mönchengladbach Hochtrabende Pläne für das JHQ werden zwar unter Abriss-Schutt begraben - dafür entsteht daraus ein Naturgebiet mit Aussicht. Improvisieren muss kein Nachteil sein.

Ein unglaubliches Areal, eine Kleinstadt mit 2000 Gebäuden und eigener Infrastruktur auf 471 Hektar. Und das inmitten von zauberhafter Natur. So etwas weckt die Fantasie. Und entsprechend ambitioniert waren die Pläne und Ideen: Ein Wohngebiet lag nahe, schließlich war das Areal voller Häuser mit Gärten. Nur leider waren die meisten in die Jahre gekommen, die Grundrisse entsprachen nicht modernen Bedürfnissen. Ein Gewerbestandort wurde diskutiert. Doch davon hatte Mönchengladbach genug - höherrangige Behörden konnten keinen Bedarf erkennen. Unter dem Namen "Seasons" sollte eine Sport-Fun-Arena mit Einkaufszentrum, Hotels, Wohnen und Business-Park entstehen. Ein großes mehrtägiges Festival stand ebenfalls zur Debatte. All das hätte die Boom-Stimmung in Mönchengladbach verstärken sollen. Am Ende löste sich alles in Luft auf. Geblieben ist eine riesige Geisterstadt, die den Bund als Eigentümer jährlich Millionen Euro für Unterhalt und Sicherung kostet.