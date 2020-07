Comedy in Schloss Rheydt : Humor und Kabarett bei der „kleinen“ SommerMusik

Sitzungspräsident Volker Weininger in seiner Uniform. Foto: Günter vom Dorp Foto: Günter vom Dorp

Mönchengladbach „Mit Humor geht vieles besser“ dachte sich SommerMusik-Veranstalter Günter vom Dorp und sorgt mit den Comedians Wilfried Schmickler, Michael Ophelders und Volker Weininger für Unterhaltung am Schloss.

Am 15. August steht mit Wilfried Schmickler einer der führenden deutschen Kabarettisten auf der SommerMusik-Bühne. Bei den WDR-Mitternachtsspitzen ist Schmickler schon lange Kult. Egal ob er zusammen mit Herbert Knebel „berühmte Paare der Weltgeschichte“ parodiert oder sich am Ende jeder Sendung in Rage redet – immer beweist er seine Stärke als „Scharfrichter unter den deutschen Kabarettisten“. Schmickler nimmt kein Blatt vor den Mund. Und hat vor allem in Zeiten wie diesen jede Menge Redebedarf: Von Trump bis Tönnies, von Corona bis Kramp-Karrenbauer garantiert sein Auftritt am Schloss Polit-Kabarett mit Humoroffensive.

Schauspieler Michael Ophelders schlüpft am 28. August in die Rolle des bis heute unvergessenen Humoristen Heinz Erhardt. Lange bevor die heutigen Stand-Up Comedians die Hallen füllten, lachte ganz Deutschland über seine Wortspielereien. „Noch’n Gedicht“ witzelte er und legte los. „Ich bin heute wieder ein Schelm“ und dabei blitzten seine Augen hinter der großen Brille, die er übrigens gar nicht brauchte. Sie wurde sein Markenzeichen: „Die Made“ und „Ritter Fips“ oder „Das Gewitter“ sind bis heute Klassiker. Urkomisch setzt Michael Ophelders beim großen Heinz-Erhardt-Abend im Rheydter Schloss die genialen Einfälle seines Vorbilds in Szene. Dabei erinnert er auch an den Komponisten Heinz Erhardt. „Immer wenn ich traurig bin“ oder das Lied von der „Tante Hedwig“ sind zeitlose Ohrwürmer und allerbeste Unterhaltung.

Am 11. Abend der SommerMusik wird es karnevalistisch. Zumindest hat Volker Weininger die rot-weiße Uniform des Sitzungspräsidenten an, wenn er am 5. September auf die Bühne geht und am Tresen steht. Im rheinischen Karneval ist Volker Weininger als „Der Sitzungspräsident“ der ungekrönte König im 0,2-Liter-Sprint. Er gehört mittlerweile zu den gefragtesten Rednern und ist regelmäßiger Gast bei den großen Fernsehsitzungen.

Jetzt geht er in seiner Paraderolle auf Tour, denn es gibt viel zu viel, was noch nicht erzählt worden ist. Und wenn sich der Sitzungspräsident auf der Bühne zügig aber ohne Hast ans Kölschglas macht, dann wird ganz schnell klar: Hier steht der lebende Beweis dafür, dass man auch mit Alkohol lustig sein kann. Und weil der Sitzungspräsident sich selbst noch immer am liebsten reden hört, kommt er dabei schnell vom Hölzchen aufs Stöckchen. Vor ihm ist kein Thema sicher – eben ganz nach seinem Motto: Von nix ’ne Ahnung, aber zu allem ’ne Meinung. Für die humorvollen Abende im Schloss gibt es Tickets nur im Vorverkauf.

Info Eine „kleine“ SommerMusik findet vom 14. August bis 5. September in Schloss Rheydt –Mönchengladbach statt. Tickets gibt es online unter www.voilakonzerte.de. Ticketpreise variieren zwischen 20 und 31,50 Euro.

(RP)