Cyberkriminalität in Mönchengladbach Schlag gegen kriminelle Plattform – Durchsuchungen auch in Mönchengladbach

Bei einer konzertierten Aktion gegen diese größte deutschsprachige kriminelle Handelsplattform im Internet sind in ganz Deutschland sowie im Ausland am Donnerstagabend zahlreiche Objekte durchsucht worden. Drei davon befinden sich in Mönchengladbach. Auch in der Nachbarstadt Korschenbroich gab es Durchsuchungen. Das bestätigten Polizeisprecher am Freitag.