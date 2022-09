Landtag beschäftigt sich mit Schießerei in Mönchengladbach : Der blutige Rocker-Streit begann in einer Disco

Mönchengladbach Der Innenausschuss des Landtags befasst sich am Donnerstag mit der Schießerei am Überlandbahnhof in Mönchengladbach, an der auch die Hells Angels beteiligt gewesen sein sollen. Was bislang über den Verlauf der Tat bekannt ist.