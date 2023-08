Auf Schnitzeljagd in Mönchengladbach Die Scavenger Hunt geht in die zweite Runde

Zum zweiten Mal wird in Mönchengladbach die Scavenger Hunt, eine moderne Schnitzeljagd durch die Stadt, veranstaltet. Es soll wieder verrückt, spannend und kreativ werden, verspricht die Marketinggesellschaft Mönchengladbach (MGMG), die die Aktion in Kooperation mit der Stadt Mönchengladbach organisiert. Insgesamt 150 Aufgaben in den verschiedenen Stadtteilen warten auf die Teilnehmenden. Nicht alle müssen von jedem Team gelöst werden, es geht aber darum, möglichst viele Punkte zu sammeln.