Konzert im Sparkassenpark Mönchengladbach Party mit Sarah Connor lässt Sorgen vergessen

„Wir wollen alles vergessen, was uns belastet und Sorgen macht“, ruft Sarah Connor. Die vielen Fans nahmen die Aufforderung gerne an. Feierlaune und Partystimmung von der ersten Minute bis zum letzten Akkord der Zugabe machten das gut zweistündige Konzert zu einem kurzweiligen Vergnügen. Dabei ist der noch 42-jährige Pop- und Soulsängerin ihr Auftritt im vergangenen Jahr im Sparkassenpark durchaus in Erinnerung geblieben: „Wer dabei war, weiß noch genau: Wir sind weggeschwommen.“ Dieses Mal war es anders: Es herrschte eitel Sonnenschein: beim Wetter, beim Publikum, auf der Bühne. „Lasst uns die nächsten zwei Stunden eine große Party feiern“, forderte die Sängerin die laut Veranstalter 12.000 Besucher auf.