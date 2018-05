Mönchengladbach: Santander-Atrium-Dialog über die Vorzüge gesellschaftlicher Vielfalt

Mönchengladbach "Vielfalt statt Einfalt" hatten die Santander-Gastgeber ihren 5. Atrium-Dialog überschrieben und damit bereits eine Interpretation des etwas sperrigen Begriffs Diversity, der im Augenblick in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft heiß diskutiert wird, geliefert. Diversity heißt: Die Zukunft ist bunt und das ist gut so. "Während meiner gesamten beruflichen Laufbahn habe ich Diversity immer als positiven Faktor für Unternehmen wahrgenommen", sagt Vito Volpe, Vorstandsvorsitzender der Santander Consumer Bank, bei der Begrüßung. "Unterschiedliche Denkweisen und Kulturen bringen jeden weiter, sowohl individuell als auch als Team."

Diversity bedeutet in der Arbeitswelt den Abschied von Teams, in denen Männer mit gleicher Ausbildung, gleicher Sprache und mehr oder weniger gleichem Alter gemeinsam Aufgaben lösen. Die Teams werden gemischter, was Geschlecht, Alter, Herkunft angeht. "Diversity bedeutet mehr als Gender", stellt Yasmin Mei Yee Weiß, Professorin für Personal, Organisation und Gender Studies der TH Nürnberg, fest. Altersheterogenität und interkulturelle Aspekte gehören genauso zu diesem Begriff. "Es tut der Diskussion gut, wenn zum Beispiel Digital Natives mit am Tisch sitzen", weiß sie aus Erfahrung. "Diversity ist anstrengend, aber sie bringt eine positive Dividende." Eigentlich sei Diversity so zu verstehen, dass jeder und jede ihr Potenzial voll entfalten könne, erklärt Adelheid Sailer-Schuster, Mitglied des Aufsichtsrats der Santander Consumer Bank, und verweist auf das Pilotprojekt der Bank, bei dem um ältere Trainees, Wiedereinsteigerinnen nach der Familienphase, geworben wird.