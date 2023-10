Sankt Martin in Mönchengladbach Wann der Martinsumzug von Schaffrath stattfinden soll

Mit Spannung erwartet wird von vielen Familien in Mönchengladbach jedes Jahr das Datum für den Martinsumzug von Schaffrath. Denn für die Teilnahme an diesem Umzug ist eine Anmeldung erforderlich, und dabei sein können nur eine begrenzte Zahl von Menschen. 2000 Personen sind es dieses Jahr. Für sie gibt es dann auch eine der prall gefüllten Martinstüten sowie einen Umzug mit vielen Kapellen und anschließendem Anspiel auf dem Parkplatz des Möbelhauses. Jetzt ist das Datum für den Umzug öffentlich: Er wird am 5. November, ab 17.30 Uhr stattfinden. Und das Anmeldeportal (www.schaffrath.com/sanktmartin) ist ebenfalls freigeschaltet.