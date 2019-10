Schloss Rheydt : Rundlauf durchs Herbstfestival

Foto: Maren Könemann 15 Bilder Das war das Herbstfestival rund um das Schloss Rheydt 2019.

Schönes und Feines für Haus und Garten wird rund um das Schloss Rheydt angeboten. Besucher können noch zwei Tage davon profitieren.

Das Herbstfestival rund um das Schloss Rheydt geht in die zehnte Runde. Mehr als 160 Aussteller bieten noch das ganze Wochenende Schönes und Feines für Haus und Garten. Über 5000 Besucher kamen laut Veranstalter Reno Müller zum Auftakt des Herbstfestivals am 3. Oktober zum Schloss Rheydt. Die Highlights und wichtigsten Informationen für ein herbstliches Wochenende.

Essen Neben der klassischen Bratwurst, Flammlachs oder Crêpes am Eingang des Schlosses gibt es auch einige kulinarische Besonderheiten zu entdecken. So ist Käsemeister Hans-Jörg Halbach, einer von fünf Käseaffineuren Deutschlands, wieder mit seinem Weltmeisterkäse und vielen anderen Käse-Spezialitäten vor Ort (Stand 17). Der Bienenhaus Vertrieb von Ralf Kahlenberg bietet Imkereiprodukte aus dem Münsterland (Stand 102), Barbara’s Gaumenschmaus hält hingegen selbstgemachte Marmeladen, Chutneys oder Fruchtsenf bereit (130).

Info Hunde sind auf dem Gelände nicht gestattet Eintritt Die Tageskarte für zehn Euro umfasst den Eintritt ins Museum Schloss Rheydt. Freier Eintritt für Kinder bis 17 Jahre (in Begleitung eines Erwachsenen). Hunde Hunde sind auf dem Gelände wegen frei laufender Pfaue nicht erlaubt.

Musik Für eine herbstliche Atmosphäre sorgt zwischen 11 und 18 Uhr das musikalische Trio rund um Jazzmusiker Thomas András auf der Bühne am großen Biergarten am Eingang (Stand 6). Gänztätig ist der Pianist Norbert Schulte vor Ort, der im Innenhof hinter dem Museum melodische Improvisationen zum Besten gibt. Sax Dennis wird zudem an beiden Wochenendtagen am zweiten, kleineren Biergarten (Stand 95) auf seinem Saxophon improvisieren.

Familie Wer nicht nur an den Ständen vorbei schlendern, sondern etwas ausprobieren möchte, kann das zwischen 11 und 17 Uhr an Stand 139 tun: Dort können Familien sich beim „Roten Fuchs“ im Filzen ausprobieren. Zudem klärt das Rheinische Waldpädagogium zwischen 12 und 17 Uhr an Stand 141 über Greifvögel auf. An beiden Tagen kann zudem die Glashandwerkskunst entdeckt und ausprobiert werden. Dazu gibt die SiebenList GlasCreativ-Werkstatt ganztätig Workshops (Stand 144). Auch Jochen, der kleine, sprechende und singende Elefanten-Figur, ist auf einem Dreirad auf dem gesamten Festivalgelände unterwegs.

Neuheiten Jedes Jahr sollen etwa zwanzig Prozent der Aussteller neu sein, sagt Veranstalterin Lydia Müller. So auch in diesem Jahr: Neu sind beispielsweise Bruns Aachener Printen mit sogenannter Ruby-Schokolade (Stand 15) – eine rosafarbene Schokoladensorte, die erst seit zwei Jahren existiert und den Printen einen fruchtigen Geschmack verleiht. Auch die Firma MaBe aus Aschaffenburg ist neu auf dem Festival (Stand 127). Martin und Ute Beucker sammeln alte Glasflaschen und verarbeiten sie mit Diamantschleifplatten zu neuen, nutzvollen Dekorationsartikeln wie Lampen, Schlüsselanhängern oder Aschenbechern. Weitere Neuheiten auf dem diesjährigen Herbstfestival: Die Filzprodukte von Baam! Made in Berlin (Stand 85), die Alt-, Fund- & Schwemmholz Produkte von Einmalighoch2 (Stand 70) oder die Kreationen der Töpferei Flaviny (Stand 34).

Handgemachte Kreationen von Tangoo: Am Wassergraben hat sich eine bunte Vogelschar niedergelassen. Foto: Maren Könemann