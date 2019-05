Rundflug Bonn-Mönchengladbach : Wie es sich anfühlt, mit einem Zeppelin zu fliegen

Drei jeweils 200 PS starke Motoren treiben den Zeppelin an, der Mönchengladbach ansteuert und dort auf dem Flughafen landen wird. Foto: Jürgen Schelling

Mönchengladbach Das wird eine unübersehbare Premiere: Ein Zeppelin vom Bodensee fliegt über die Stadt und landet am Flughafen Mönchengladbach. Passagiere können beim Sonderflug am 27. Mai aus mitfliegen. Wie aber fühlt sich das an?

Die zwölf Gäste an diesem Maivormittag auf dem Flugplatz Bonn-Hangelar sind voller Erwartung. Denn der bevorstehende Flug mit Ziel Mönchengladbach hat viel mit Nostalgie zu tun. Reisen im Zeppelin ist weder schnell noch preiswert. Aber diese Form des Lufttransports versetzt den Mitflieger auf eine Zeitreise in eine Ära, als Fliegen noch Abenteuer und außergewöhnliches Privileg war. Jeder Passagier bekommt nach dem Einsteigen einen Fensterplatz. Alle sind nun gespannt auf das, was kommt.

Nach dem Warmlaufen der drei jeweils 200 PS starken Motoren gibt der Pilot der Bodencrew das Zeichen zum Abheben. Er schiebt die Gashebel nach vorn. Die Propellergeräusche werden lauter. Nun das Unerwartete: Beim Start drückt es die Passagiere weder in den Sitz wie im Airliner, noch wackelt es wie im Hubschrauber. Steil steigt das Luftschiff gen Himmel, aber alles wirkt ein bisschen wie in Zeitlupe verzögert.

Zweistündiger Sonderflug

Es ist quasi die wiedergewonnene Faszination der Langsamkeit. Zeppelinfliegen ist eine höchst geruhsame, aber vor allem bezaubernde Art des Luftreisens. Die Sicht aus den großen Fenstern ist phantastisch. Bereits nach wenigen Minuten ist die Reiseflughöhe von nur 300 Metern erreicht. Nun geht der Zeppelin NT – das NT steht für Neue Technologie – auf Nordwestkurs. Menschen am Boden schauen erstaunt zum Luftschiff hoch und winken.

Namensgeber Ferdinand Graf von Zeppelin entwickelte die Giganten am Himmel einst gegen starke Widerstände und massive Rückschläge vor mehr als 100 Jahren am Bodensee. 1917 starb der Luftfahrt-Pionier, der als Erfinder des Starr-Luftschiffs mit einem festem Innenskelett aus Aluminium gilt. Die nach seinem Tod entwickelten Luftschiffe erreichten in ihrer Blütezeit riesige Ausmaße: Die Größten, der 1936 in Dienst gestellte LZ 129 „Hindenburg” und sein Schwesterschiff LZ 130 „Graf Zeppelin II”, hatten eine Länge von fast 245 Metern und einen Gasinhalt von etwa 190.000 Kubikmetern. Der LZ 129 begann vor 80 Jahren, am 4. März 1936, seine Erprobung mit dem Erstflug, der von Friedrichshafen nach Meersburg und zurück führte.

Das Luftschiff bot damals unvergleichlichen Komfort an Bord. Ein luxuriöses zweigeschossiges Passagierdeck mit Schlafkabinen für bis zu 72 Gäste und einem eigens aus leichtem Aluminium konstruierten Klavier zur musikalischen Unterhaltung, Mannschaftsquartiere für bis zu 60 Crewmitglieder, kräftige Motoren sowie das hochstabile Innenskelett machten die Hindenburg zu einem Meisterwerk der Ingenieurskunst.

Der gelandete Zeppelin wird von einer Bodencrew angedockt. Das geschieht an einem Lastwagen, auf dem ein massiver Ankermast montiert ist. Foto: Jürgen Schelling

Ihr tragisches Ende am 6. Mai 1937 im US-amerikanischen Lakehurst ist bis heute unvergessen, auch wegen der dramatischen Filmaufnahmen und einer bewegenden Live-Radioreportage während des Unglücks. Denn kurz vor der geplanten Landung schossen urplötzlich Flammen aus dem Heck des Luftschiffs. Es fing an zu brennen und stürzte ab. 13 Passagiere, 22 Mitglieder der Crew und ein Mann des Bodenpersonals starben, Dutzende weitere an Bord überlebten wie durch ein Wunder.

Damals war die Hindenburg mit dem feuerentzündlichen Gas Wasserstoff gefüllt. Heute hingegen fliegen alle Zeppeline NT mit unbrennbarem Helium.

Mittlerweile hat die Flugbegleiterin ein Zeichen gegeben. Die Passagiere müssen nun nicht mehr angeschnallt sein. Alle Gäste an Bord spazieren nun durch die geräumige Kabine und betrachten die Landschaft. Auf diesem Sonderflug „Mönchengladbach” führt die Strecke entlang des Rheins nun an Rodenkirchen vorbei.

Der Faszination des langsamen, nahezu lautlosen Fliegens erliegen auch die Gäste an Bord. Allerdings ist der Zeppelin nichts für eilige Menschen. Etwa 65 Kilometer je Stunde erreicht er im Reiseflug. Aber Geschwindigkeit ist überhaupt kein Thema. Der große Vorteil des Zeppelins ist zudem seine eigens entwickelte Schubvektorsteuerung: Mit deren Hilfe erhöhen zwei Propeller am Heck die Manövrierbarkeit.

Zwar wird der Zeppelin NT bei Reisetempo ähnlich wie ein Flugzeug durch Seiten- und Höhenruder gesteuert. Diese lassen aber bei Geschwindigkeiten unter etwa 45 Kilometer je Stunde deutlich in ihrer Wirkung nach. Durch Schwenken eines Propellers nach unten kann die Nickbewegung des Luftschiffs verstärkt oder veringert werden, ein zweiter Propeller im Heck wirkt ähnlich wie der Heckrotor eines Helikopters in seitlicher Richtung. Mittlerweile sind Lanxess Arena und Kölner Messe erreicht. Rheinterrassen und Hohenzollernbrücke liegen voraus. Schon ist der erste Höhepunkt dieser Tour in Sicht: Der Überflug des Kölner Doms in nur etwa 300 Meter Höhe.

Eine Panoramascheibe im Heck lässt nun einen atemberaubenden Blick nach unten auf den Dom zu. Kein Wunder, dass ehemalige Passagiere davon schwärmen, dass dies die schönste Art des Reisens sei. Wer einmal Zeppelin geflogen ist, wird vermutlich beipflichten. Schließlich ist die Sicht von hier aus unvergleichlich. Eile und Hektik fallen von den Passagieren ab, jeder der Fluggäste steht an einem Fenster und beobachtet fasziniert die Städte entlang des Rheins, die wie in einem Film langsam unter dem Luftschiff vorbeiziehen. Manch einer schaut auch dem Piloten über die Schulter, der seine Instrumente scannt und mit der linken Hand den Sidestick für die Steuerung und der Rechten die verschiedenen Hebel für Leistung und Schubrichtung bedient.

Nun geht es vorbei an Dormagen nach Neuss. Hier dreht der Zeppelin auf Westkurs. Wenig später wird Mönchengladbach erreicht. Der Zeppelin dreht eine große Runde über der Innenstadt. Kurz vor dem Flughafen nimmt die Geschwindigkeit wieder ab. Auch die drei Propeller der Motoren werden in eine andere Position gebracht, um zielgenau zu sinken. Das zuvor monotone Geräusch der Triebwerke ändert sich. Langsam schwebt der Zeppelin immer weiter gen Boden. Alle an Bord beobachten gespannt, wie er kurz darauf sanft auf einer Wiese des Airport Mönchengladbach aufsetzt.

Die bereits wartende Bodenmannschaft dockt das Luftschiff sofort an. Das geschieht, falls er nicht gleich wieder startet, an einem eigens vom Bodensee hergefahrenen Lastwagen, auf dem ein massiver Ankermast montiert ist. Die Passagiere steigen nun für eine Pause aus und können ihre ersten Eindrücke im Bistro des Flughafens mit Blick aufs Rollfeld verarbeiten.

Die Piloten auf diesen Flügen sind alle sehr erfahren. Neben fliegerischem Können gehört allerdings auch ein bisschen Glück dazu, einen Zeppelin NT fliegen zu dürfen. Denn es gibt weltweit mehr Astronauten wie Zeppelinpiloten. Und man muss selbst als erfahrener Pilot auf Flugzeugen oder Helikoptern ziemlich umlernen, um einen voluminösen Zeppelin zu steuern. Die Zeppelin-Reederei in Friedrichshafen bildet ihre Luftschiff-Führer deshalb selbst aus. Bewerber müssen aber bereits eine Berufspilotenlizenz mitbringen, entweder für Flugzeuge oder noch lieber für Hubschrauber. Mindestens 800 Flugstunden sind Voraussetzung, um überhaupt eine Chance auf Anstellung zu haben.

Fünf Männer und eine Frau steuern derzeit im Wechsel entweder den in Friedrichshafen stationierten Zeppelin NT oder das Schwesterschiff, das am 27. Mai nach Mönchengladbach fliegt und dann noch einige Tage von Bonn-Hangelar aus Rundflüge übers Rheinland absolviert. Voraussetzung ist allerdings, dass das Wetter passt. Denn zu tief hängende Wolken oder zu hohe Windgeschwindigkeiten können einen geplanten Flug auch vereiteln.