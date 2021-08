Firmenlauf in Mönchengladbach : „Run & Fun“ muss erneut verschoben werden

So sah der Lauf im Nordpark Mönchengladbach im Jahr 2018 aus. (Archivfoto) Foto: Josie Hilgers

Mönchengladbach Schon 2020 konnte der Firmenlauf im Nordpark nicht stattfinden. Nun steht fest, dass die Teilnehmer auch in diesem Jahr am 13. September nicht an den Start gehen können. Die Veranstalter haben sich aber um eine Alternative bemüht.

Auf der Internetseite des „Santander Run & Fun“-Firmenlaufs tickte am Freitag noch ein Countdown, der die Tage bis zum geplanten Start am 13. September heruntergezählt hat. Am Donnerstag mussten die Veranstalter des beliebten Großevents aber bereits die traurige Nachricht verkünden: „Run & Fun“ wird auch im Jahr 2021 nicht im Nordpark stattfinden können. Schon vor einem Jahr musste der 5,2 Kilometer lange Firmenlauf, bei dem gewöhnlich 5000 Teilnehmer an den Start gehen, pandemiebedingt abgesagt werden. Nun wird der Lauf erneut um ein Jahr verschoben.

Am Freitagnachmittag gab es dann auch Gewissheit auf der Internetseite: „Verschiebung des Firmenlaufs in 2022“ steht nun da, wo vorher noch der Countdown die Tage gezählt hat. In einer Pressemitteilung des Veranstalters heißt es: „Noch vor wenigen Wochen waren wir guter Dinge, was die Durchführung des Firmenlaufs in diesem Jahr betrifft. Doch wie schon seit Beginn der Pandemie bleiben die Entwicklungen schwer vorhersehbar und sehr dynamisch. Schweren Herzens müssen wir daher auch dieses Event für 2021 ins nächste Jahr verschieben.“

Die Teilnehmer des „Santander Run & Fun“-Firmenlaufs müssen sich ein weiteres Jahr gedulden. Foto: Sparkassenpark/Andreas Metz

Im vergangenen Jahr war eine Absage unausweichlich, da der Lauf zur Kategorie der Großveranstaltungen zählt und diese nach den damals geltenden Corona-Maßnahmen nicht zulässig waren. In diesem Jahr hätten nach Angaben des Veranstalters zwei Faktoren zur Absage geführt: Zum einen erschwere die Ausbreitung der Delta-Variante eine Risikoeinschätzung zur Durchführbarkeit eines Laufevents dieser Größenordnung, zum anderen bestünde in vielen Unternehmen noch eine große Unsicherheit über die generelle Teilnahme an einer Großveranstaltung. Aus diesen Gründen haben sich die Veranstalter für eine erneute Verschiebung entschieden.

Immerhin: Der Termin für den „Run & Fun“-Firmenlauf 2022 steht bereits fest. Dieser wird am 12. September stattfinden. „Wir vermissen Euch, Eure aufgeregten Gesichter an der Startlinie, die ausgelassene Stimmung im schönen Stadion. Wir freuen uns riesig darauf, 2022 endlich wieder mit Euch gemeinsam aktiv werden zu können“, heißt es in der Absage weiter.