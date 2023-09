„Run & Fun“ in Mönchengladbach Läufer in bunten Kostümen trotzen dem Gewitter

Es ist wie verhext: Genau mit dem Start des „Run & Fun“-Firmenlaufs im Nordpark setzt der Regen ein. Ein Donnern, Blitze zucken über dem Abendhimmel. Doch die bunte Masse setzt sich frohen Mutes in Bewegung – die einen förmlich sprintend, die anderen ganz gemächlich, die einen in abgestimmten Teamshirts mit munteren Mottos, die anderen in (zum Teil selbst gebastelten) Kostümen.